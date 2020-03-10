Овечкин стал третьей звездой матча против «Баффало»

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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин стал третьей звездой матча регулярного чемпионата против «Баффало Сэйберс». Об этом сообщает Sport24.

34-летний россиянин забросил шайбу и отдал результативную передачу, а также нереализовал буллит в послематчевой серии бросков.

Первой звездой встречи стал голкипер «Баффало» Линус Улльмарк, отразивший 33 броска.

Второй звездой игры был признан защитник «Баффало» Расмус Далин, отдавший две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения «Баффало» в матче НХЛ