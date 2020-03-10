«Флорида» Бобровского переиграла «Сент-Луис» Тарасенко в матче НХЛ

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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» оказалась сильнее «Сент-Луис Блюз».

Встреча прошла в Сент-Луисе на арене «Энтерпрайз» в присутствии 18 096 зрителей и завершилась победой гостей с минимальным счетом в основное время — 1:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Майк Хоффман и Бретт Коннолли.

У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил Колтон Парэйко.

После этой победы «пантеры» набрали 78 очков и закрепились на десятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.

Ранее сообщалось, что финский «Йокерит» уступил ярославскому «Локомотиву» в матче Кубка Гагарина.