«Лестер» разгромил «Астон Виллу» в матче 29-го тура АПЛ
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В заключительном матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Лестер» разгромил бирмингемскую «Астон Виллу».
Встреча прошла в Лестер на арене «Кинг Пауэр Стэдиум» в присутствии 32 125 зрителей и завершилась крупной победой хозяев со счетом 4:0.
В составе победителей забитыми мячами отметились Харви Барнс и Джейми Варди, оформившие на свой лицевой счет по дублю.
После этой игры подопечные Брендана Роджерса набрали 53 очка и закрепились на третьей строчке в турнирной таблицы чемпионата Англии по футболу.
«Вилла» с 25-ю очками идет на предпоследнем месте.
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