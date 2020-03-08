«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Манчестер Сити»

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«Манчестер Юнайтед» переиграл «Манчестер Сити» в матче 29-го тура чемпионата Англии.

Встреча, прошедшая на стадионе «Олд Траффорд», завершилась со счетом 2:0 в пользу «красных дьяволов». В составе победителей отличились Антони Марсьяль и Скотт Мактоминай.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 29-го тура «Манчестер Юнайтед» (45 очков) занимает пятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). В следующем матче команда на выезде встретится с лондонским «Тоттенхэм Хотспур».

«Манчестер Сити» (57) располагается на второй строчке. В вынесенном матче 28-го тура клуб примет столичный «Арсенал».

Ранее сообщалось, что лондонский «Челси» одержал разгромную победу над ливерпульским «Эвертоном».

Англия. Премьер-лига. 29-й тур

«Манчестер Юнайтед» (Манчестер) — «Манчестер Сити» (Манчестер) — 2:0

Голы: 1:0 — Марсьяль, 30; 2:0 — Мактоминай, 90+7.