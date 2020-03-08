«Челси» разгромил «Эвертон» в матче чемпионата Англии

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Лондонский «Челси» одержал разгромную победу над ливерпульским «Эвертоном» в матче 29-го тура чемпионата Англии.

Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Мэйсон Маунт, Педро Родригес, Виллиан и Оливье Жиру.

После 29-го тура «Челси» (48 очков) занимает четвертое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). В следующем матче команда на выезде встретится с бирмингемской «Астон Виллой».

«Эвертон» (37) располагается на 12-й строчке. В 30-м туре клуб на домашней арене сыграет с «Ливерпулем».

Ранее сообщалось, что лондонский «Тоттенхэм» и «Бернли» сыграли вничью в матче 29-го тура.

Англия. Премьер-лига. 29-й тур

«Челси» (Лондон) — «Эвертон» (Ливерпуль) — 4:0

Голы: 1:0 — Маунт, 14; 2:0 — Педро, 21; 3:0 — Виллиан, 51; 4:0 — Жиру, 54.