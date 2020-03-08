Йоханнес Бе выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Нове-Месте

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Норвежец Йоханнес Бе занял первое место в масс-старте на на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Месте.

Спортсмен прошел дистанцию за 39 минут 32,7 секунды, допустив три промаха. Вторым стал француз Эмильен Жаклен (+15,1; 0). Третье место занял представитель Германии Арнд Пайффер (+25,0; 3).

Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, ставший 16-м (+59,8; 4).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ранее сообщалось, что норвежка Тириль Экхофф выиграла масс-старт на этапе Кубка мира.

Биатлон. Кубок мира. 7-й этап. Нове-Место

Масс-старт. 15 км

1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 39.32,7 (3 промаха);

2. Эмильен Жаклен (Франция) — +15,1 (0);

3. Арнд Пайффер (Германия) — +25,0 (3)...

16. Матвей Елисеев (Россия) — +59,8 (4).