Йоханнес Бе выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Нове-Месте
close
Норвежец Йоханнес Бе занял первое место в масс-старте на на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Месте.
Спортсмен прошел дистанцию за 39 минут 32,7 секунды, допустив три промаха. Вторым стал француз Эмильен Жаклен (+15,1; 0). Третье место занял представитель Германии Арнд Пайффер (+25,0; 3).
Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, ставший 16-м (+59,8; 4).
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Ранее сообщалось, что норвежка Тириль Экхофф выиграла масс-старт на этапе Кубка мира.
Биатлон. Кубок мира. 7-й этап. Нове-Место
Масс-старт. 15 км
1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 39.32,7 (3 промаха);
2. Эмильен Жаклен (Франция) — +15,1 (0);
3. Арнд Пайффер (Германия) — +25,0 (3)...
16. Матвей Елисеев (Россия) — +59,8 (4).