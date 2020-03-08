Наставник «Сельты»: Смолов не похож на русского

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Наставник испанской «Сельты» Оскар Гарсия рассказал о том, как проходит адаптация россиянина Федора Смолова в новой команде, сообщает El Desmarque .

«Мы знали характер Смолова. Понимали, что он не похож на типичного русского. Он идеально говорит по-английски. Если будет работать, ему не потребуется много времени на адаптацию. Надеемся, что скоро увидим его лучшую форму», — заявил Гарсия.

В своем новом клубе российский форвард провел шесть матчей, забив один мяч.



Ранее «Сельта» Смолова сыграла вничью с испанским «Хетафе».