«Флорида» Бобровского переиграла «Монреаль»

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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» оказалась сильнее «Монреаль Канадиенс».

Встреча прошла в Санрайзе на арене «Би-Би энд Ти Центр» и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 4:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Лукас Валльмарк, Маккензи Уигар, Джонатан Юбердо и Майк Хоффман.



У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил Джейк Эванс.

После этой победы «пантеры» набрали 76 очков и поднялись на 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.

Ранее сообщалось, что «Баффало Сейберс» уступил «Филадельфии Флайерз».