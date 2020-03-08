«Атлетико» дома не смог обыграть «Севилью»
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В очередном матче 27-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский «Атлетико» не смог обыграть андалусийскую «Севилью».
Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» в присутствии 60 422 зрителей и завершилась результативной ничьей — 2:2.
В составе гостей забитыми мячами отметились Люк Де Йонг и Лукас Окампос.
У «матрасиков» голы на свой лицевой счет оформили Жоау Феликс и Альваро Мората, успешно реализовавший одиннадцатиметровый удар на 32-ой минуте игры.
После этой ничьей подопечные Диего Симеоне набрали 45 очков и закрепились на пятой строчке в турнирной таблицы Примеры.
Ранее сообщалось, что каталонская «Барселона» одолела «Реал Сосьедад» благодаря голу Лионеля Месси.