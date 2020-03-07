Глава UFC: коронавирус не помешает бою Хабиб — Фергюсон

<img src="//img.gazeta.ru/files3/953/12992953/2020-03-06T125435Z_1892690610_RC2CEF979WXE_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-KENYA-pic905-895x505-33880.jpg">

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил о том, что эпидемия коронавируса не помешает проведению боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

Напомним, вирус был обнаружен в Китае, но распространился на весь мир.



«Мы заботимся о здоровье спортсменов. Бой мы не отменим. Мы делаем все возможное для безопасности, но поединок отменять не будем», — сказал Уайт на пресс-конференции в Лас-Вегасе.



Ранее Хабиб пнул чемпионский пояс Фергюсона.