Глава UFC: коронавирус не помешает бою Хабиб — Фергюсон
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Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил о том, что эпидемия коронавируса не помешает проведению боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.
Напомним, вирус был обнаружен в Китае, но распространился на весь мир.
«Мы заботимся о здоровье спортсменов. Бой мы не отменим. Мы делаем все возможное для безопасности, но поединок отменять не будем», — сказал Уайт на пресс-конференции в Лас-Вегасе.
Ранее Хабиб пнул чемпионский пояс Фергюсона.