«Виннипег» Куликова всухую обыграл «Вегас»

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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Виннипег Джетс» оказался сильнее «Вегас Голден Найтс».

Встреча прошла в Виннипеге на стадионе «Белл Эм-Ти-Си» в присутствии 15 325 зрителей и завершилась победой хозяев с крупным счетом 4:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Николай Элерс, Патрик Лайне, Кайл Коннор и Мэтью Перро.

После этой победы «ракетчики» набрали 76 очков и закрепились на восьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции НХЛ.



Ранее сообщалось, что голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» и сборной России Игорь Шестеркин может сыграть в матче регулярного чемпионата против «Нью-Джерси Дэвилз».