Адвокат Родченкова опроверг фальсификацию его подписей

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Джим Уолден, представляющий интересы информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, дал ответ на заявление о возможной фальсификации подписей своего клиента в его показаниях по допинг-делам российских биатлонисток Яны Романовой, Ольги Вилухиной и Ольги Зайцевой.

Он отметил, что подобные обвинения звучат безумно и нелепо.

«Последняя защита России по делу о ее допинговых преступлениях просто безумна! Они абсолютно нелепо заявляют, что письменные показания допинг-преступлений россиянок подделаны. Ясно, что отсталая правовая система России пока не дошла до электронных подписей.

Не сомневайтесь, что заявления доктора Родченкова являются его собственными. Он подтвердил все под присягой», — приводит слова адвоката Inside the Games.

Ранее скандальному немецкому журналисту Зеппельту не выдали российскую визу.