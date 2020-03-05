Адвокат Родченкова опроверг фальсификацию его подписей
Джим Уолден, представляющий интересы информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, дал ответ на заявление о возможной фальсификации подписей своего клиента в его показаниях по допинг-делам российских биатлонисток Яны Романовой, Ольги Вилухиной и Ольги Зайцевой.
Он отметил, что подобные обвинения звучат безумно и нелепо.
«Последняя защита России по делу о ее допинговых преступлениях просто безумна! Они абсолютно нелепо заявляют, что письменные показания допинг-преступлений россиянок подделаны. Ясно, что отсталая правовая система России пока не дошла до электронных подписей.
Не сомневайтесь, что заявления доктора Родченкова являются его собственными. Он подтвердил все под присягой», — приводит слова адвоката Inside the Games.
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