Губерниев: сомневаюсь в том, жив ли на самом деле Родченков

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Известный журналист и телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал ход расследования допингового скандала с участием российских биатлонистов. Об этом сообщает Sportbox.

По его словам, бывший глава московской лаборатории Григорий Родченков устроил подлог документов и тем самым опозорил себя на весь мир.

«Честно говоря, я сомневаюсь в том, жив ли вообще Родченков. Судя по тому, что в документах фигурируют его липовые подписи, то на этот счет есть большие вопросы.

Будет любопытно понаблюдать за тем, как суд отреагирует на фальшивые документы», — заявил Губерниев.

Ранее сообщалось, что легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален рассказал о том, что его мобильный телефон прослушивался спецслужбами трех стран.