В Госдуме прокомментировали столкновение Тедеско и Гончаренко
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Депутат Государственной думы федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Валерий Газзаев прокомментировал столкновение главных тренеров столичных «Спартака» и ЦСКА Доменико Тедеско и Виктора Гончаренко по окончании четвертьфинала Олимп — Кубка России. Об этом сообщает «СЭ».
По его словам, наставники вне зависимости от исхода матча должны проявлять уважение друг к другу.
«Психологическое состояние Гончаренко можно понять — все-таки проигрывать в дерби не очень приятно, но пожимать руку тренеру соперников необходимо. Таков этикет», — заявил Газзаев.
Ранее сообщалось, что защитник московского ЦСКА Марио Фернандес рассказал о потасовке, которая произошла в перерыве матча 1/4 финала Олимп — Кубка России против столичного «Спартака».