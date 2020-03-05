В Госдуме прокомментировали столкновение Тедеско и Гончаренко

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Депутат Государственной думы федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Валерий Газзаев прокомментировал столкновение главных тренеров столичных «Спартака» и ЦСКА Доменико Тедеско и Виктора Гончаренко по окончании четвертьфинала Олимп — Кубка России. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, наставники вне зависимости от исхода матча должны проявлять уважение друг к другу.

«Психологическое состояние Гончаренко можно понять — все-таки проигрывать в дерби не очень приятно, но пожимать руку тренеру соперников необходимо. Таков этикет», — заявил Газзаев.

Ранее сообщалось, что защитник московского ЦСКА Марио Фернандес рассказал о потасовке, которая произошла в перерыве матча 1/4 финала Олимп — Кубка России против столичного «Спартака».