Менеджер застрявших из-за коронавируса россиян сравнил ОАЭ с тюрьмой

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Генеральный менеджер гоночной команды «Газпром-Русвело» Ренат Хамидулин в эксклюзивном интервью «Газете.Ru» сравнил больницу ОАЭ с тюрьмой.

По его словам, сотрудники учреждения до сих пор не передали никаких документов по делу.

«Мы знаем, что коронавирус — это, по сути, немножко измененный грипп.

И человек чувствует себя нормально, но его держат в больнице и не выпускают до тех пор, пока что-то не решат. Мне это кажется напряжным моментом.

Это ведь простуда, прошло несколько дней, человек здоров, отпустите домой. А тут мы проходим анализы, и их результатов никто не видел. Только со слов получаем информацию — и непонятно, когда отпустят.

Даже в тюрьме, мне кажется, есть какие-то документы о том, когда тебя должны отпустить. А у нас такая ситуация. Да, нам сказали, что карантин продлится еще 7-10 дней, но это все тоже на словах», — заявил функционер.

Ранее сообщалось, что сдавший положительный тест на коронавирус механик Филиппович поведал об условиях в ОАЭ.