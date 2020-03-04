Четыре передачи Малкина помогли «Питтсбургу» переиграть «Оттаву»
«Питтсбург Пингвинз» нанес поражение «Оттаве Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Питтсбурге, завершилась со счетом 7:3 в пользу хозяев. В составе победителей хет-трик оформил Брайан Раст, также отличились Джон Марино, Конор Шири, Сидни Кросби и Джейсон Цукер. У гостей шайбы забросили Джейс Гаврилюк, Брэди Ткачук и Коннор Браун.
Российский форвард «пингвинов» Евгений Малкин отдал четыре результативные передачи.
После 65 матчей «Питтсбург» (82 очка) занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда из Пенсильвании прервала шестиматчевую серию поражений в регулярном чемпионате. В следующей встрече «пингвины» на выезде сыграют с «Баффало Сэйбрз».
«Оттава» (58) провела 67 игр и располагается на 15-й строчке на Востоке. Следующим соперником «сенаторов» станет «Нью-Йорк Айлендерс». Матч пройдет в столице Канады.
Ранее сообщалось, что Малкин набрал 65 очков в нынешнем сезоне НХЛ.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург, США) — «Оттава Сенаторз» (Оттава, Канада) — 7:3 (3:1, 1:0, 2:2)
1:0 — Марино (Малкин, Цукер) — 00:48
2:0 — Шири (Дюмулен, Летанг) — 01:39
2:1 — Гаврилюк (Райлли, Уайт) — 16:24
3:1 — Раст (Малкин, Кросби) — 19:15 (5x4)
4:1 — Кросби (Цукер) — 37:21
5:1 — Цукер (Шири, Кросби) — 40:36
5:2 — Ткачук (Зайцев, Уайт) — 41:09
5:3 — Браун (Шабо) — 51:27
6:3 — Раст (Марло, Малкин) — 53:29
7:3 — Раст (Малкин) — 57:10