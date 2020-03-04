Четыре передачи Малкина помогли «Питтсбургу» переиграть «Оттаву»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/32/12852032/RTS2TUTM-pic905-895x505-15564.jpg">

«Питтсбург Пингвинз» нанес поражение «Оттаве Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Питтсбурге, завершилась со счетом 7:3 в пользу хозяев. В составе победителей хет-трик оформил Брайан Раст, также отличились Джон Марино, Конор Шири, Сидни Кросби и Джейсон Цукер. У гостей шайбы забросили Джейс Гаврилюк, Брэди Ткачук и Коннор Браун.

Российский форвард «пингвинов» Евгений Малкин отдал четыре результативные передачи.

После 65 матчей «Питтсбург» (82 очка) занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда из Пенсильвании прервала шестиматчевую серию поражений в регулярном чемпионате. В следующей встрече «пингвины» на выезде сыграют с «Баффало Сэйбрз».

«Оттава» (58) провела 67 игр и располагается на 15-й строчке на Востоке. Следующим соперником «сенаторов» станет «Нью-Йорк Айлендерс». Матч пройдет в столице Канады.

Ранее сообщалось, что Малкин набрал 65 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург, США) — «Оттава Сенаторз» (Оттава, Канада) — 7:3 (3:1, 1:0, 2:2)

1:0 — Марино (Малкин, Цукер) — 00:48

2:0 — Шири (Дюмулен, Летанг) — 01:39

2:1 — Гаврилюк (Райлли, Уайт) — 16:24

3:1 — Раст (Малкин, Кросби) — 19:15 (5x4)

4:1 — Кросби (Цукер) — 37:21

5:1 — Цукер (Шири, Кросби) — 40:36

5:2 — Ткачук (Зайцев, Уайт) — 41:09

5:3 — Браун (Шабо) — 51:27

6:3 — Раст (Марло, Малкин) — 53:29

7:3 — Раст (Малкин) — 57:10