МОК дал ответ по делу о поддельных подписях Родченкова

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Международный олимпийский комитет (МОК) предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) заявление бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в котором он сообщает о подлинности подписей под показаниями по допинговым делам экс-биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, передает ТАСС.

Во время первого дня слушаний адвокат биатлонисток сообщил, что подписи Родченкова на документах, которые были представлены МОК в качестве доказательства вины спортсменок, были подделаны. Позднее МОК признал, что экс-глава лаборатории не подписывал ни одного из показаний, но он дал согласие на использование его электронных подписей. Однако она стоит на двух из девяти документах, а на остальных подписи были сделаны другим лицом.

«Сегодня МОК предоставил CAS нотариально заверенное заявление доктора Родченкова, которое подтверждает подлинность всех аффидевитов, представленных в ходе разбирательства, и которое было принято комиссией», - говорится в заявлении МОК.

В 2017 году МОК пожизненно отстранил спортсменок от участие в Играх за нарушение антидопинговых правил, а также аннулировал их результаты на Олимпиаде. Российская сторона обжаловала это решение в CAS.

Ранее сообщалось о признании МОК в том, что Родченков не подписывал свидетельства по делу российских биатлонисток.