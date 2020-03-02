Губерниев высказался об информации о поддельных подписях Родченкова

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Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением об информации о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил Спортивному арбитражному суду (CAS) улики с поддельными подписями экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

В 2017 году МОК пожизненно отстранил Ольгу Зайцеву, Яну Романову и Ольгу Вилухину от участие в Играх за нарушение антидопинговых правил, а также аннулировал их результаты на Олимпиаде. Российская сторона обжаловала это решение в CAS.

Как заявил Губерниев, адвокаты биатлонисток сообщили в суде, что Родченков подделывал подписи на документах, которые были представлены МОК в качестве доказательства вины спортсменок.

«CAS принял заявление российских адвокатов и будет требовать от МОК объяснений. Вы представляете, как сильно это меняет дело?» — сказал Губерниев в видео, опубликованном в Instagram.

Комментатор считает, что российским спортсменкам удастся выиграть суд.

Ранее Губерниев высказался о решении провести этап Кубка мира в чешском Нове-Место без зрителей из-за распространения коронавируса.