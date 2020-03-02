WADA отказалось комментировать ситуацию с поддельными подписями Родченкова

<img src="//img.gazeta.ru/files3/699/11977699/WADA-pic905-895x505-49117.png">

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отказалось комментировать информацию о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил Спортивному арбитражному суду (CAS) улики с поддельными подписями экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, передает РИА «Новости».

В 2017 году МОК пожизненно отстранил Ольгу Зайцеву, Яну Романову и Ольгу Вилухину от участие в Играх за нарушение антидопинговых правил, а также аннулировал их результаты на Олимпиаде. Российская сторона обжаловала это решение в CAS.

Как заявил комментатор Дмитрий Губерниев, адвокаты биатлонисток сообщили в суде, что Родченков подделывал подписи на документах, которые были представлены МОК в качестве доказательства вины спортсменок.

«Разумеется, WADA не комментирует дела, ожидающие рассмотрения», — заявили в WADA.

Ранее чемпион мира по биатлону Антон Шипулин раскритиковал МОК за непрофессионализм.