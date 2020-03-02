САS потребовал у МОК объяснений о поддельных подписях в биатлонном деле
Cпортивный арбитражный суд Лозанны (САS) потребовал у Международного олимпийского комитета (МОК) объяснений о поддельных подписях в биатлонном деле. Об этом сообщает ТАСС.
По информации источника, панель арбитров организации приняла заявление от представителей обвиняемой стороны и заявила о необходимости МОК предоставить до 3 марта объяснения по факту липовых подписей со стороны бывшего главы московской лаборатории Григория Родченкова.
Напомним, что стороной обвинения в допинговом скандале являются отечественные биатлонистки — Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова.
Ранее сообщалось, что адвокат заявил о поддельных подписях Григория Родченкова в биатлонном деле.