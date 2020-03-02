САS потребовал у МОК объяснений о поддельных подписях в биатлонном деле

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Cпортивный арбитражный суд Лозанны (САS) потребовал у Международного олимпийского комитета (МОК) объяснений о поддельных подписях в биатлонном деле. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, панель арбитров организации приняла заявление от представителей обвиняемой стороны и заявила о необходимости МОК предоставить до 3 марта объяснения по факту липовых подписей со стороны бывшего главы московской лаборатории Григория Родченкова.

Напомним, что стороной обвинения в допинговом скандале являются отечественные биатлонистки — Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова.

Ранее сообщалось, что адвокат заявил о поддельных подписях Григория Родченкова в биатлонном деле.