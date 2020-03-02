Александр Емельяненко поведал о конфликте со старшим братом Федором
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Известный боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко поведал о конфликте со старшим братом Федором. Его слова передает «Чемпионат».».
По его словам, публичные выпады, сопровождаемые их на протяжении долгого периода времени уже не вызывают удивления.
«Тема нашего конфликта с богом закрыта. Когда Федор заявил, что я для него мертв, то я сказал, чтобы он пошел в храм и поставил свечку за упокой. На этом мы закончили», — сказал Емельяненко-младший.
Ранее сообщалось, что президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэна Уайт прокомментировал конфликт между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.