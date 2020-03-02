Овечкин заявил о намерении помочь Ковальчуку в адаптации

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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата против «Миннесоты». Об этом сообщает пресс-служба заокеанской лиги.

По его словам, «кэпс» видят старания новичка и изо всех сил пытаются помочь Ковальчуку поскорее освоиться в новой команде.

«Гол, который мы забили вместе с Ильей и Женей очень важен. Так Кови сможет побыстрее адаптироваться в нашей команде и принести побольше пользы.

Он с каждым разом действует все лучше и лучше», — сказал россиянин.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин признан первой звездой матча против «Миннесоты Уайлд».