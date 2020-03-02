«Флорида» без Бобровского уступила «Калгари»
«Флорида Пантерз» уступила «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «Флаймз». Для команды эта победа стала первой за три последние игры, а «Флорида» проиграла третью встречу подряд.
Голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский провел матч на скамейке запасный, а нападающий Евгений Дадонов сыграл 20:45, но полезными действиями не отличился и очков не набрал.
Ранее сообщалось, что «Филадельфия» обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче НХЛ.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Флорида Пантерз» — «Калгари Флэймз» — 0:3
0:1 — Годро (Линдхольм, Джордано), 06:21;
0:2 — Лучич (Райан, Джордано), 23:10;
0:3 — Броди (Джордано, Годро), 41:09.