«Флорида» без Бобровского уступила «Калгари»

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«Флорида Пантерз» уступила «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «Флаймз». Для команды эта победа стала первой за три последние игры, а «Флорида» проиграла третью встречу подряд.

Голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский провел матч на скамейке запасный, а нападающий Евгений Дадонов сыграл 20:45, но полезными действиями не отличился и очков не набрал.

Ранее сообщалось, что «Филадельфия» обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Флорида Пантерз» — «Калгари Флэймз» — 0:3

0:1 — Годро (Линдхольм, Джордано), 06:21;

0:2 — Лучич (Райан, Джордано), 23:10;

0:3 — Броди (Джордано, Годро), 41:09.