В Москве отменили футбольный матч из-за подозрения на коронавирус

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Вице-президент Любительской футбольной лиги (ЛФЛ) Артем Смирнов рассказал о переносе матча в Москве из-за подозрения на коронавирус.

Напомним, что вирус был обнаружен в Китае, но распространился по всему миру. В Италии отменены пять матчей Серии А. Не исключена отмена Олимпиады, которая должна пройти в Токио, и Евро-2020.

«Мы отменили игру по просьбе представителя команды. Их соперник согласился. У нас есть информация по подозрению в коронавирусе, но у нас нет подтверждения», — цитирует Смирнова РИА «Новости».

Ранее министр спорта Италии Винченцо Спадафора высказался о переносе матчей чемпионата страны.