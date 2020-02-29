Бон Джови раскрыл секрет победы «Баварии» над «Челси»

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Известный рок-исполнитель Джон Бон Джови раскрыл секрет победы мюнхенской «Баварии» над лондонским «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает Bild.

По его словам, в лобби отеля футболисты самого титулованного немецкого клуба распивали алкогольные напитки, после чего вышли на поле «Стэмфорд Бридж» и разгромили своих оппонентов.

Бон Джови заявил, что представители действующих чемпионов Германии пили виски и пиво.

Ранее сообщалось, что мадридский «Атлетико» попытается оспорить штраф за оскорбления своими фанатами бывшего игрока клуба Антуана Гризманна