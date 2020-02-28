Бон Джови рассказал о пьянке игроков «Баварии» перед матчем с «Челси»

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Легендарный рок-музыкант Джон Бон Джови рассказал, как футболисты мюнхенской «Баварии» пили виски и пиво перед первым матчей 1/8 финала Лиги чемпионов с лондонским «Челси».

Матч, прошедший в столице Англии, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Исполнитель заявил, что он остановился в том же отеле, где находились футболисты мюнхенского клуба.

«Я был по своим делам в баре, там же находились и игроки «Баварии» вечером перед матчем. Они пили виски и пиво. На топливе из виски и пива они сокрушили «Челси», — сказал музыкант в эфире talkSPORT.

Ранее наставник «Баварии» поделился эмоциями от разгрома «Челси».