Донецкий «Шахтер» прошел «Бенфику» в 1/16 финала ЛЕ

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Во втором матче раунда 1/16 финала Лиги Европы донецкий «Шахтер» оказался сильнее лиссабонской «Бенфики» и вышел в следующий круг соревнований.

Ответная встреча состоялась в Португалии на стадионе «Да Луш» в присутствии завершилась результативной ничьей со счетом 3:3.

У хозяев поля голы на свой лицевой счет оформили Пицци, Рубен Диас и Рафа Сильва. У «горянков» отличились Алан Патрик, Тарас Степаненко и ранее упомянутый Диас.

Первый матч с участием этих соперников завершился со счетом 2:1 в пользу «Шахтера», что позволило им выйти в 1/8 финала второго по значимости клубного европейского турнира.

Ранее сообщалось, что в ответном матче раунда 1/16 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» оказался сильнее бельгийского «Брюгге».