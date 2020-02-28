Донецкий «Шахтер» прошел «Бенфику» в 1/16 финала ЛЕ
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Во втором матче раунда 1/16 финала Лиги Европы донецкий «Шахтер» оказался сильнее лиссабонской «Бенфики» и вышел в следующий круг соревнований.
Ответная встреча состоялась в Португалии на стадионе «Да Луш» в присутствии завершилась результативной ничьей со счетом 3:3.
У хозяев поля голы на свой лицевой счет оформили Пицци, Рубен Диас и Рафа Сильва. У «горянков» отличились Алан Патрик, Тарас Степаненко и ранее упомянутый Диас.
Первый матч с участием этих соперников завершился со счетом 2:1 в пользу «Шахтера», что позволило им выйти в 1/8 финала второго по значимости клубного европейского турнира.
Ранее сообщалось, что в ответном матче раунда 1/16 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» оказался сильнее бельгийского «Брюгге».