IBU удовлетворил протест Норвегии и вернул ей бронзу в смешанной эстафете

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Апелляционное жюри Международного союза биатлонистов (IBU) удовлетворил протест сборной Норвегии на лишение бронзовых медалей чемпионата Европы в смешанной эстафете, сообщается на официальном сайте организации.

Ранее результаты команды были аннулированы за неспортивное поведение норвежца Александера Андерсена. Во время гонки спортсмен вытолкнул с трассы представителя Белоруссии Сергея Бочарникова.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

«Принимая во внимание видеоматериал, а также показания свидетелей, апелляционное жюри решило принять протест Норвегии и утвердить результаты в соответствии с финишем: Норвегия — третье место, Белоруссия — четвертое», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что награждение победителей и призеров было перенесено.