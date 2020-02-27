IBU удовлетворил протест Норвегии и вернул ей бронзу в смешанной эстафете
Апелляционное жюри Международного союза биатлонистов (IBU) удовлетворил протест сборной Норвегии на лишение бронзовых медалей чемпионата Европы в смешанной эстафете, сообщается на официальном сайте организации.
Ранее результаты команды были аннулированы за неспортивное поведение норвежца Александера Андерсена. Во время гонки спортсмен вытолкнул с трассы представителя Белоруссии Сергея Бочарникова.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
«Принимая во внимание видеоматериал, а также показания свидетелей, апелляционное жюри решило принять протест Норвегии и утвердить результаты в соответствии с финишем: Норвегия — третье место, Белоруссия — четвертое», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что награждение победителей и призеров было перенесено.