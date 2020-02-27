Норвегию лишили медалей смешанной эстафеты чемпионата Европы по биатлону
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Международный союз биатлонистов (IBU) дисквалифицировал сборную Норвегии в смешанной эстафете на чемпионате Европы в белорусских Раубичах.
Издание «Прессбол» сообщало, что команда была наказана за неспортивное поведение норвежца Александера Андерсена. Во время гонки спортсмен вытолкнул с трассы представителя Белоруссии Сергея Бочарникова.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Отмечается, что норвежская сторона подала апелляцию на это решение, несмотря на то, что команда была исключена из итоговых протоколов гонки. Награждение победителей и призеров было перенесено.
Ранее сообщалось, что сборная России взяла серебро в смешанной эстафете.