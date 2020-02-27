«Лион» сенсационно одолел «Ювентус» в первом матче 1/8 финала ЛЧ
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Подошел к концу первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Лионом» и «Ювентусом».
Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу французской команды. Победный гол на свой счет записал Лука Тусар.
Стоит отметить, что ответная встреча пройдет 17 марта в Турине.
Лига чемпионов — 1/8 финала. Первый матч
«Лион» — «Ювентус» — 1:0
Голы: 1:0 — Тусар – 31'.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
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