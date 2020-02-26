«Вашингтон» провел специальную церемонию в честь Овечкина
«Вашингтон Кэпиталз» провел специальную церемонию в честь российского нападающего Александра Овечкина, сообщает «Спорт-Экспресс».
Команда устроила мероприятие перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Виннипег Джетс» для того, чтобы поздравить форварда с 700-й заброшенной шайбой.
Примечательно, что в игре против «Виннипега» Овечкин набрал два очка, в том числе забросил 701-ю шайбу.
Ранее сообщалось, что Илья Ковальчук остался недоволен своей игрой после первого матча за «Вашингтон».