«Вашингтон» провел специальную церемонию в честь Овечкина

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«Вашингтон Кэпиталз» провел специальную церемонию в честь российского нападающего Александра Овечкина, сообщает «Спорт-Экспресс».

Команда устроила мероприятие перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Виннипег Джетс» для того, чтобы поздравить форварда с 700-й заброшенной шайбой.

Примечательно, что в игре против «Виннипега» Овечкин набрал два очка, в том числе забросил 701-ю шайбу.

Ранее сообщалось, что Илья Ковальчук остался недоволен своей игрой после первого матча за «Вашингтон».