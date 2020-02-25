УЕФА может отменить Евро-2020 из-за коронавируса
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может отменить все турниры под эгидой организации, если коронавирус будет распространяться по Европе.
Под угрозу попал Евро-2020. Сейчас зафиксировано более 200 случаев заражения вирусом в Италии. На Апеннинах отмечено семь летальных исходов из-за болезни.
«Мы ждем развития ситуации. Футбол должен подстраиваться под такие обстоятельства. Мы стараемся не останавливать соревнования. Если ситуация ухудшится, то у нас не будет выбора», — заявил вице-президент УЕФА Мишель Ува в интервью Rai Radio 1 Sport.
Напомним, что Евро-2020 должен пройти в 12 странах, а первый матч запланирован в Риме.
Ранее сообщалось, что туринский «Ювентус» не будет возвращать деньги за билеты на матч с миланским «Интером».