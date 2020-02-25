Норвежская лыжница рассказала о травле из-за допингового прошлого

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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Терезе Йохауг рассказала о травле из-за допингового прошлого.

В октябре 2016 года допинг-проба норвежки дала положительный результат на клостебол. Спортсменка заявила, что запрещенное вещество попало в ее организм при использовании крема для губ. За нарушение антидопинговых правил ее дисквалифицировали на 18 месяцев.

Йохауг считает, что ее многие не любят и хотят оскорбить.

«В интернете много троллей и хейтеров. Жаль, что так происходит. Я бы хотела, чтобы люди сначала дважды подумали, прежде чем нападали на кого-то», — цитирует Йохауг Dagbladet.

Лыжница отметила, что больше не читает комментарии к своим записям в Instagram. По ее мнению, поля для комментариев необходимо убрать.

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