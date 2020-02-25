Александр Емельяненко провел тренировку с Кадыровым
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Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко продолжает подготовку к поединку против Магомеда Исмаилова, которая проходит в Грозном.
В своем Instagram-аккаунте спортсмен опубликовал совместную фотографию с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. На ней видно, как боец и политик спаррингуют на ринге в боксерских перчатках.
«Рамзан Кадыров за слова отвечает! Надел перчатки и вышел в ринг!» — написал он.
Бой Емельяненко и Исмаилова состоится на турнире ACA 107 в Москве 3 апреля.
Ранее сообщалось, что Емельяненко подарил Кадырову чемпионский пояс.