Александр Емельяненко провел тренировку с Кадыровым

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Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко продолжает подготовку к поединку против Магомеда Исмаилова, которая проходит в Грозном.

В своем Instagram-аккаунте спортсмен опубликовал совместную фотографию с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. На ней видно, как боец и политик спаррингуют на ринге в боксерских перчатках.

«Рамзан Кадыров за слова отвечает! Надел перчатки и вышел в ринг!» — написал он.

Бой Емельяненко и Исмаилова состоится на турнире ACA 107 в Москве 3 апреля.

Ранее сообщалось, что Емельяненко подарил Кадырову чемпионский пояс.