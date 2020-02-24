Уголовное дело Логинова и его тренера может быть закрыто до суда
Уголовное дело российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича может быть закрыто до суда, сообщает ТАСС.
Об этом проинформировал агент спортсмена Йоханн Цёггелер. Во время чемпионата мира, которых проходил в Антхольце, номера Логинова и Касперовича обыскала итальянская полиция, их подозревают в распространении допинга.
»Прокуратура возбудила дело, это так, но сейчас идет только следствие. Речи о суде не идет, в данный момент идет дознание. Само собой, по окончании следствия дело может быть закрыто (архивировано)», — заявил адвокат.
Стоит отметить, что обращение в полицию было направлено Международным союзом биатлонистов (IBU) после того, как стало известно, что Касперович находился на мировом первенстве не по своей аккредитации.
Ранее биатлонист Кристиансен заявил,что Логинов очень сильно переживает.