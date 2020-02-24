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В очередном матче 25-го тура чемпионата Испании по футболу андалусийская «Севилья» в гостях разгромила «Хетафе».

Встреча прошла в Хетафе на стадионе «Колозеум Альфонсо Перес» в присутствии 13 438 зрителей и завершилась крупной победой гостей со счетом 0:3.

В составе победителей забитыми мячами отметились Лукас Окампос, Фернандо и Жале Кунде.

После этой победы красно-белые набрали 43 очка и поднялись на четвертую строчку в турнирной таблице Примеры, которая по итогам сезона дает право принять участие в групповом этапе Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Эвертоном» в матче 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).