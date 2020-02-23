Россияне не попали в топ-25 в масс-старте на ЧМ по биатлону
На чемпионате мира по биатлону в Антхольце прошла последняя гонка — мужской масс-старт на 15 километров.
Золотую медаль выиграл норвежец Йоханес Бе, второе место занял француз Кентен Фийон Майе, бронза досталась французскому биатлонисту Эмильену Жаклену.
Лучшим из россиян стал Никита Поршнев. Он занял 26-е место.
Напомним, что Александр Логинов снялся с соревнований из-за психологической неготовности. Ночью Логинов подписывал протокол обыска, состоявшегося накануне утром.
Биатлон. Чемпионат мира. Антхольц, Италия
Мужчины. Масс-старт, 15 км
1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 38.09,5 (0 штрафных кругов).
2. Кентен Фийон Майе (Франция) — отставание 42,0 (3)
3. Эмильен Жаклен (Франция) — +55,0 (2)
26. Никита Поршнев (Россия) — +3.46,1 (4)
28. Матвей Елисеев (Россия) — +4.18,6 (7).
«Газета.Ru» провела прямую трансляцию гонки.
Ранее норвежка Марте Ройселанн стала победительницей масс-старта на ЧМ по биатлону.