Старший тренер биатлонной сборной Норицын назвал свою главную ошибку

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын назвал свою главную ошибку, допущенную при подготовке к чемпионату мира в Антхольце. Его слова передает «Чемпионат».

По его словам, в конце декабря прошлого года был проведен тренировочный сбор, который должен был пройти в другом месте.

«Нам не следовало ехать в Обертиллах. Я мог все переиграть, но не стал этого делать. Это моя ошибка, я за нее несу ответственность. Из-за нервного напряжения Света Миронова потеряла три килограмма», — сказал Норицын.

Ранее сообщалось, что член сборной России по биатлону Евгений Гараничев рассказал об обысках, прошедших в его гостиничном номере.