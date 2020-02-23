Экс-биатлонистка: Логинова уже довели до ручки

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Бывшая российская биатлонистка Наталья Сорокина поделилась мнением об обысках у чемпиона мира Александра Логинова. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По ее словам, отечественный спортсмен уже кричит о помощи.

«То, в каком стиле прошли обыски у Логинова — ужас. Его уже довели до ручки, он умолят руководство федерации ему помочь. Настолько его измучили все.

И так всем известно, что никакого допинга он не принимал», — сказала Сорокина.

Ранее сообщалось, что Александр Логинов заявил, что готов завершить карьеру из-за нападок зарубежных спортсменов.