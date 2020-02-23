«Аризона» забросила 7 шайб «Тампе» Кучерова и Василевского

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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Аризона Койотс» оказалась сильнее «Тампы-Бэй Лайтнинг».

Встреча прошла в Финиксе на стадионе «Хила Ривер Арена» в присутствии 14 825 зрителей и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 7:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Карл Седерберг, Брэд Ричардсон и Дерек Степан; а также Клейтон Келлер и Конор Гарланд, оформивший на свой лицевой счет по дублю.

У проигравшей команды смогли отличиться Энтони Чирелли, Ондржей Палат и Брейден Пойнт.

Стоит отметить, что у российского форварда «молний» Никиты Кучерова в активе одна результативная передача.

Ранее Овечкин высказался о своем 700-м голе в НХЛ.