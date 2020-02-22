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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал имя предполагаемого инициатора обыска у сборной России в предверии эстафетной гонки в Антхольце. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, к расследованию может иметь причастие Макс Кобб.

«Когда я был вице-президентом, меня обходили стороной, чтобы не дай бог пересечься. Они забрали Логинова и Гараничева, к этому надо быть готовыми. Посмотрим, чем все закончится», — сказал Тихонов.

Ранее сообщалось, что действующий чемпион мира по биатлону Александр Логинов рискует пропустить биатлонную эстафету.