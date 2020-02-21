У игрока «Рубина» Тарасова перелом малоберцовой кости и разрыв связок
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Игрок казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов получил перелом малоберцовой кости и разрыв связок, передает официальный сайт клуба.
Напомним, что футболист официально перешел в казанский клуб 18 февраля. Хавбек подписал с казанским клубом соглашение, рассчитанное до конца нынешнего сезона.
«Желаем Дмитрию скорейшего восстановления и возвращения на поле», — говорится в заявлении клуба.
Предыдущим клубом Тарасова был московский «Локомотив», но его контракт с красно-зелеными истек летом прошлого года.
В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин» занимает 13 место, набрав 19 очков.
Ранее сообщалось, что новичок «Рубина» Тарасов сломал ногу и выбыл на долгий срок.