У игрока «Рубина» Тарасова перелом малоберцовой кости и разрыв связок

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Игрок казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов получил перелом малоберцовой кости и разрыв связок, передает официальный сайт клуба.

Напомним, что футболист официально перешел в казанский клуб 18 февраля. Хавбек подписал с казанским клубом соглашение, рассчитанное до конца нынешнего сезона.

«Желаем Дмитрию скорейшего восстановления и возвращения на поле», — говорится в заявлении клуба.

Предыдущим клубом Тарасова был московский «Локомотив», но его контракт с красно-зелеными истек летом прошлого года.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин» занимает 13 место, набрав 19 очков.

Ранее сообщалось, что новичок «Рубина» Тарасов сломал ногу и выбыл на долгий срок.