«Коламбус» проиграл «Филадельфии» несмотря на передачу Гаврикова

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«Коламбус Блю Джекетс» проиграл «Филадельфии Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В основное время команды не смогли определить победителя, а в овертайме сильнее оказалась «Филадельфия» — 4:3. автором победного броска стал Кевин Хейз. Для «Коламбуса» это поражение стало седьмым подряд.

Российский игрок «Коламбуса» Владислав Гавриков набрал одно очко, отдав голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Овечкин прервал безголевую серию из пяти игр в НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Коламбус Блю Джекетс» — «Филадельфия Флайерз» — 3:4 (ОТ)

1:0 — Бьёркстранд (Фолиньо, Гавриков), 00:44;

2:0 — Фолиньо (Бьёркстранд, Нутиваара), 09:05;

2:1 — Конечны (Санхайм, Хейз), 09:28;

3:1 — Матто (Дженнер, Нутиваара), 23:39;

3:2 — Обе-Кубель (Раффль, Нисканен), 34:26;

3:3 — Жиру (Кутюрье, Конечны), 35:52;

3:4 — Хейз, 63:51.