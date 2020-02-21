Известны номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

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Стали известны футболисты, которые номинированы на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

20 февраля состоялись первые матчи 1/16 финала Лиги Европы.

За звание лучшего игрока прошедшей недели поборются полузащитник «Рейнджерс» Янис Хаджи (дубль в матче с «Брагой»), хавбек «Айнтрахта» Даити Камада (хет-трик в игре с «Зальцбургом»), нападающий «Вулверхэмптона» Диогу Жота (хет-три в ворота «Эспаньола») и форвард «Спортинга» Лусиано Вьетто (гол в поединке с «Истанбул Башакшехир»).

Ранее сообщалось, что автором голевой передаче в матче «Брюгге» — «Манчестер Юнайтед» стал голкипер.