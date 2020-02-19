«Питтсбург» без Малкина одержал победу над «Торонто» в матче НХЛ

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«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Питтсбурге, завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Брайан Раст, Энтони Анджелло, Джейсон Цукер, Сидни Кросби и Теодор Блюгерс. У гостей шайбы забросили Остон Мэттьюс и Трэвис Дермотт.

Форвард «пингвинов» Евгений Малкин пропустил матч.

Для «Питтсбурга» эта победа стала четвертой в последних пяти матчах регулярного чемпионата.

Ранее сообщалось, что «Вегас Голден Найтс» дома обыграл «Вашингтон Кэпиталз».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург, США) — «Торонто Мэйпл Лифс» (Торонто, Канада) — 5:2 (2:0, 3:2, 0:0)

1:0 — Раст (Кросби, Летанг) — 11:41 (5x4)

2:0 — Анджелло (Лафферти, Петтерссон) — 17:03

3:0 — Цукер (Кросби, Раст) — 22:52 (5x4)

4:0 — Кросби (Хёрнквист, Макканн) — 27:11 (5x4)

5:0 — Блюгерс (Раст, Кросби) — 32:35

5:1 — Мэттьюс (Нюландер, Маззин) — 36:35

5:2 — Дермотт (Спецца, Маринчин) — 38:01