«Питтсбург» без Малкина одержал победу над «Торонто» в матче НХЛ
«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Питтсбурге, завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Брайан Раст, Энтони Анджелло, Джейсон Цукер, Сидни Кросби и Теодор Блюгерс. У гостей шайбы забросили Остон Мэттьюс и Трэвис Дермотт.
Форвард «пингвинов» Евгений Малкин пропустил матч.
Для «Питтсбурга» эта победа стала четвертой в последних пяти матчах регулярного чемпионата.
Ранее сообщалось, что «Вегас Голден Найтс» дома обыграл «Вашингтон Кэпиталз».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург, США) — «Торонто Мэйпл Лифс» (Торонто, Канада) — 5:2 (2:0, 3:2, 0:0)
1:0 — Раст (Кросби, Летанг) — 11:41 (5x4)
2:0 — Анджелло (Лафферти, Петтерссон) — 17:03
3:0 — Цукер (Кросби, Раст) — 22:52 (5x4)
4:0 — Кросби (Хёрнквист, Макканн) — 27:11 (5x4)
5:0 — Блюгерс (Раст, Кросби) — 32:35
5:1 — Мэттьюс (Нюландер, Маззин) — 36:35
5:2 — Дермотт (Спецца, Маринчин) — 38:01