Российский борец находится в тяжелом состоянии после ДТП в Таиланде
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Российский борец-вольник Арсен Гурбанов находится в тяжелом состоянии после ДТП в Таиланде. Об этом сообщает ТАСС.
По информации источника, спортсмен ехал на мопеде и получил повреждение спинного мозга. В настоящее время состояние борца оценивается как стабильно тяжелое.
В Таиланде Гурбанову сделали экстренную операцию, однако теперь его необходимо доставить в Москву для проведения дальнейших восстановительных действий.
Напомним, что спортсмен неоднократно являлся участником чемпионата России в весовой категории до 70 килограмм.
Ранее сообщалось, что глава Абсолютного чемпионата «Ахмат» (АСА) Алексей Яценко не исключил возможности проведения матча-реванша между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым.