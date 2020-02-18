Российский борец находится в тяжелом состоянии после ДТП в Таиланде

<img src="//img.gazeta.ru/files3/994/12937994/464948_3000x2250_653_d4bf5d0f0aa6f6aa2bb3e72b9b1d8d82-pic905-895x505-80848.jpg">

Российский борец-вольник Арсен Гурбанов находится в тяжелом состоянии после ДТП в Таиланде. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, спортсмен ехал на мопеде и получил повреждение спинного мозга. В настоящее время состояние борца оценивается как стабильно тяжелое.

В Таиланде Гурбанову сделали экстренную операцию, однако теперь его необходимо доставить в Москву для проведения дальнейших восстановительных действий.

Напомним, что спортсмен неоднократно являлся участником чемпионата России в весовой категории до 70 килограмм.

Ранее сообщалось, что глава Абсолютного чемпионата «Ахмат» (АСА) Алексей Яценко не исключил возможности проведения матча-реванша между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым.