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Умер фигурист Николай Бондарь. Эту трагическую новость сообщил портал forum.skating.com.ua.

Спортсмен представлял Украину на международных соревнованиях. Ему было 29 лет.

По предварительным данным, причиной скоропостижной смерти фигуриста стала остановка сердца во сне.

Бондарь являлся трехкратным призером чемпионата Украины, выигрывал путевку на юниорский чемпионат мира в 2008 году.

В последнее время спортсмен работал тренером в Китае.

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