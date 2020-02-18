«Манчестер Юнайтед» на выезде победил «Челси» в матче АПЛ

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В рамках 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский «Челси» дома проиграл «Манчестер Юнайтед».

Встреча на «Стэмфорд Бридж» закончилась со счетом 0:2.

В составе «красных дьяволов» отличились Антони Марсьяль и Гарри Магуайр. Что интересно, два гола «аристократов» были отменены после просмотра VAR.

Как итог, «Манчестер Юнайтед» с 38 очками поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, тогда как «Челси» (41) остался четвертым.

Чемпионат Англии — 26-й тур

«Челси» — «Манчестер Юнайтед» — 0:2

Голы: 0:1 — Марсьяль – 45', 0:2 — Магуайр – 66'.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее «Арсенал» разгромил «Ньюкасл» в АПЛ.