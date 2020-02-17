«Барселона» потратила €1 млн на критику Месси и защиту имиджа руководства
«Барселона» наняла компанию для защиты репутации президента команды Хосепа Марии Бартомеу, сообщает Marca.
По информации издания, компания будет заниматься созданием общественного мнения через соцсети для защиты имиджа руководителей клуба, а также нанесения ущерба бывшим игрокам и нынешним футболистам сине-гранатовых.
В распоряжении компании имеются сто аккаунтов в Twitter и Facebook. Жертвами нападок стали Лионель Месси, Жерар Пике, Хосеп Гвардиола, Хави и Карлес Пуйоль. Как отмечает Marca, аргентинский нападающий подвергался критике в соцсетях из-за задержки в подписании нового контракта. Начало этих записей датируется 2017 годом.
Представители «Барселоны» подтвердили факт найма компании, услуги которой обошлись ей в €1 млн, однако отрицает осведомленность о содержании отправленных в соцсетях сообщений.
Ранее сообщалось, что «Барселона» сможет подписать нового нападающего вне заявочного периода.