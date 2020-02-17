«Барселона» потратила €1 млн на критику Месси и защиту имиджа руководства

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«Барселона» наняла компанию для защиты репутации президента команды Хосепа Марии Бартомеу, сообщает Marca.

По информации издания, компания будет заниматься созданием общественного мнения через соцсети для защиты имиджа руководителей клуба, а также нанесения ущерба бывшим игрокам и нынешним футболистам сине-гранатовых.

В распоряжении компании имеются сто аккаунтов в Twitter и Facebook. Жертвами нападок стали Лионель Месси, Жерар Пике, Хосеп Гвардиола, Хави и Карлес Пуйоль. Как отмечает Marca, аргентинский нападающий подвергался критике в соцсетях из-за задержки в подписании нового контракта. Начало этих записей датируется 2017 годом.

Представители «Барселоны» подтвердили факт найма компании, услуги которой обошлись ей в €1 млн, однако отрицает осведомленность о содержании отправленных в соцсетях сообщений.

Ранее сообщалось, что «Барселона» сможет подписать нового нападающего вне заявочного периода.