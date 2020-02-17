«Нью-Джерси» Гусева в серии буллитов дожал «Коламбус»

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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилс» оказался сильнее «Коламбус Блю Джекетс».

Встреча прошла в Ньюарке на арене «Пруденшал Центр» в присутствии 16 514 зрителей и завершилась победой хозяев в серии послематчевых бросков со счетом 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кайл Палмьери, Ник Меркли и Джо Андерсон.

У проигравшей команды отличились Зак Веренски, Эндрю Пик и Кевин Стенлунд.

После этой победы «дьяволы» набрали 54 очка и закрепились на 14-ой строчке в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.

Ранее сообщалось, что точный пас Артемия Панарина не помог «Рейнджерс» в игре с «Бостоном».