«Нью-Джерси» Гусева в серии буллитов дожал «Коламбус»
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилс» оказался сильнее «Коламбус Блю Джекетс».
Встреча прошла в Ньюарке на арене «Пруденшал Центр» в присутствии 16 514 зрителей и завершилась победой хозяев в серии послематчевых бросков со счетом 4:3.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кайл Палмьери, Ник Меркли и Джо Андерсон.
У проигравшей команды отличились Зак Веренски, Эндрю Пик и Кевин Стенлунд.
После этой победы «дьяволы» набрали 54 очка и закрепились на 14-ой строчке в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.
Ранее сообщалось, что точный пас Артемия Панарина не помог «Рейнджерс» в игре с «Бостоном».